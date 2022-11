Web Summit em África e Médio Oriente em 2025/26. Microsoft renova apoio à Ucrânia

há 31 min. 11h12

Paddy Cosgrave leva Web Summit a África e Médio Oriente em 2025/26

Paddy Cosgrave, fundador e CEO da Web Summit terminou há instantes uma conferência de imprensa onde fez um novo balanço da edição deste ano, reiterando a dimensão a que o evento chegou. "A Web Summit voltou numa escala que nunca operámos antes. Foi esticada ao limite, estamos a usar todo o espaço disponível na área", frisou o CEO do evento.



Cosgrave voltou a lembrar que há 18 meses, com 12 meses de pandemia, havia uma possibilidade distinta de a Web Summit simplesmente desaparecer: "Se não tivéssemos tido o evento limitado em novembro de 2021 não penso que existiriamos hoje" voltou a dizer, reiterando que este ano a organização teve de construir estruturas temporárias, nunca teve tantos exibidores, startups, investidores de primeira linha (que duplicaram em relação a 2021), e agradeceu aos serviços de segurança portugueses.





Sobre o facto de Lisboa se ter tornado uma cidade "boom" para a tecnologia e nómadas digitais, disse ainda, referindo-se ao impacto direto do evento nessa transformação da capital: "Eu gostava de dizer que a Web Summit fez Lisboa, mas Lisboa fez a Web Summit", frisando que "os ingredientes já cá estavam", como a cultura o ambiente, o clima, a história e perguntando "quem não quereria trabalhar aqui?"



"Talvez tenhamos tido um papel pequeno no sentido de reparar na onda que se estava a formar e temos vindo a surfar essa onda de Lisboa desde então", disse. Sobre o futuro, Cosgrave explicou estar apenas preocupado com os limites do local: "Temos de ter cuidado de nunca lotar o espaço além do que seria o limite de segurança, há um numero muito intenso de pessoas", mas reiterou: "estamos aqui até 2028 e vejo-nos a ficar mais tempo que isso", disse



Cosgrave falou ainda dos planos de expansão. Dubai está nos planos, adiantou o fundador, garantindo que já reuniu com a delegação desse estado e várias outras do Médio Oriente e África: "a nossa ambição é tornar a Web Summit ainda mais global do que já é", falando em eventos possíveis em África e Médio Oriente em 2025/26, dizendo estar estudar a opção de Pequim e adiantando que quem gere um negócio quer normalmente que ele seja "o mais global" possível.



Questionado sobre a aquisição de Elon Musk do Twitter, o CEO da Web Summit disse não ter nenhuma opinião para partilhar que "acrescente algo às milhares" que têm sido partilhadas mas acrescentou que todo o episódio é como um "Truman Show ou Kardashians com esteroides, é um dom de material para jornalistas".