A atividade neste primeiro dia de Web Summit começou por volta das 17:00, com a apresentação no palco principal de várias start-ups. Por volta das 18:15, Paddy Cosgrave sobe ao palco para dar as "boas-vindas" aos participantes e 15 minutos depois é a vez de Edward Snowden de entrar em palco (através do écrã). O informático que expôs práticas do governo norte-americano em termos de vigilância mundial tem agendada uma apresentação por videoconferência de 20 minutos.

Mais tarde, por volta das 19:00 está marcada uma palestra sobre o 5G, com o presidente da Huawei Guo Ping.

E a cerimónia de abertura oficial está marcada para as 19h35, com Pedro Siza Vieira, ministro adjunto e da Economia, Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, e Paddy Cosgrave.



Acompanhe em direto o que se passa no palco mais mediático em Portugal esta semana.