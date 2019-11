Mas hoje todos os caminhos vão dar ao Facebook. Às 10h45, Kevin Weil, da Calibra, entidade criada pelo Facebook para a sua moeda virtual Libra, vai estar em palco.



Mas o que poderá dar dores de cabeça esta terça-feira a Zuckerberg são as apresentações de Brittany Kaiser, que foi da Cambridge Analytica e se tornou uma das denunciadoras do esquema de influência através dos dados pessoas nas eleições americanas, dados retirados do Facebook. Esta terça-feira Brittany Kaiser falará na sessão "daqui a um ano: Será Trump reeleito?". É às 12h15. Os Estados Unidos são também o mote para a conversa sobre se Trump tem sido um presidente bem sucedido com Joe Pounder, da Bullpen Strategy Grouo, e Neal Katyal, da Hogan Lovells, às 15h15.



Fala-se no Web Summit também do Brexit. O negociador europeu está em Portugal. Michel Barnier fala às 11h30.



Nos palcos dedicados ao futuro e ao dinheiro falar-se-á muito de pagamentos e do futuro da banca. E nos transportes sobre as novas formas de mobilidade, nomeadamente com Manik Gupta da Uber (14h00), que vai estar no palco central.



Neste mundo novo, há que reinventar marcas e é disso que falará Barbara Martin Coppola, do Ikea, e Kristin Lemkau, do JP Morgan Chase. David Eun, da Samsung, fala-nos da casa do futuro, às 12h35.



O Web Summit está também ligado ao desporto. Hoje surge Ronaldinho em palco às 15h50. O Benfica estará no centro do Sports Trade, com Luisão a começar a sua apresentação às 10h30. O negócio do futebol é tema para José Marua Cruz, do Sevilha, antecedendo Javier Tebas, da La Liga. Ronaldo, do Real Valladolid, estará com Pedro Siza Vieira às 16h15 no palco dedicado ao desporto. Paddy Cosgrave já admitiu à SIC que ambiciona ter, um dia, Cristiano Ronaldo nos palcos do Web Summit. Para já, fica com o brasileiro Ronaldo.



Ainda no desporto Cantona, ex-jogador francês, é agora apresentado como mentor e falará às 15h15 no palco do desporto, mas tem também lugar marcado no palco principal, às 16h25.

