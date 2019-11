Vestager espera acordo global para taxar tecnológicas no próximo ano

A comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, acredita que os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) poderão ver concretizado um acordo para uma aplicação harmonizada de taxas digitais sobre empresas tecnológicas.





De momento, a OCDE tem sob consulta pública uma proposta para que os países membros harmonizem a política de taxas digitais em relação às tecnológicas. "Eu espero que isto (a consulta pública) dê apoio suficiente para que eles (OCDE) detalhem as duas abordagens (em causa) de forma a que tenhamos um acordo na OCDE talvez durante o próximo ano", declarou a comissária, numa conferência de imprensa no Web Summit, em Lisboa.





No caso de o desfecho para estas negociações não ser o esperado por Vestager, a responsável europeia diz que a Europa vai continuar o seu caminho no mesmo sentido, de conseguir um quadro fiscal abrangente que englobe as empresas digitais. "Não faz sentido que a maior parte das empresas pague os seus impostos mas que algumas, dependendo da tecnologia em causa, não o façam", defendeu a comissária.





Na mesma conferência, Vestager reconheceu que a aplicação de multas não é suficiente para concretizar os objetivcos da concorrência. "Vai ser preciso muito mais do que a aplicação de multas para repor as condições de concorrência", disse, apontando como uma futura área de atuação será tentar ajudar na reparação dos mercados afetados por más práticas.