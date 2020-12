Von der Leyen: Digitalização permitiu às empresas "sobreviver" à pandemia

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, afirma que o acelerar da aposta na digitalização, perante a pandemia, fez com que muitas empresas "sobrevivessem" ao confinamento imposto pela covid-19.









É também por causa deste esforço, disse, que "grandes eventos, como a Web Summit, podem reunir" milhares de pessoas, apesar de "apenas poucos estarem agora em Lisboa", agradecendo aos "pioneiros na tecnologia" pela sua contribuição para que isto seja possível.

Ursula von der Leyen, sobre a sua visão para a Europa, foi um dos que marcou o arranque da cimeira tecnológica, esta quarta-feira.









A organização planeava avançar com um evento híbrido (online e presencial) para a edição deste ano, que decorre entre 2 e 4 de dezembro.

investimento anual de 11 milhões de euros relativo à organização da Web Summit. Deste valor, três milhões de euros são investimento municipal e oito milhões são assegurados pelo Governo.





"O impacto da 'deep web' nas nossas vidas é mais visível do que nunca", começou por dizer a responsável no arranque da Web Summit, esta quarta-feira. Isto depois dos discursos do primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.O discurso deA cimeira tecnológica tem este ano um formato diferente daquele que estava inicialmente previsto.Apesar de ser um evento totalmente online, mantém-se o(Notícia em atualização)