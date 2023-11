Três fundos para investir na Suíça

Os fundos de ações suíças beneficiam de um mercado com baixa volatilidade propiciado por empresas de setores mais defensivos. No entanto, começam a surgir mais desvantagens neste mercado… sobrevalorização do franco, elevados rácios de valorização e deterioração das perspetivas económicas.



Deco Proteste 15 de Novembro de 2023 às 12:45







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A Suíça atravessa um período delicado. Tal como o resto da Europa, o conflito na Ucrânia tornou a energia mais cara. E como outros grandes exportadores, enfrenta o abrandamento da procura na União Europeia, o seu principal parceiro comercial, e o fraco dinamismo da China. A estes contratempos, comuns a outros países, a Suíça acrescentou os problemas do seu setor financeiro. A quase falência do Credit Suisse, e a sua compra pelo rival UBS,... Saber mais deco proteste fundos Suíça

Três fundos para investir na Suíça









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Três fundos para investir na Suíça O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar