Certificados de aforro atingem valor máximo

Desde a segunda metade de 2022, os holofotes viraram-se para os certificados de Aforro. A subida de rendimento, consequência do aumento da taxa Euribor, impulsionou gradualmente os montantes subscritos.



Nos últimos meses, em particular, as subscrições dispararam. O saldo acumulado deste produto financeiro aumentou, em janeiro, 2.909 milhões de euros, para um total de 22.534 milhões de euros. É o valor mais alto dos últimos 25 anos,...