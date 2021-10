Grandes negócios, fraco retorno

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Na natureza, vigora a lei do mais forte. No mundo dos negócios, é igual. A maioria das grandes empresas não hesita em adquirir ou fundir-se com outras companhias para estimular o seu crescimento. Exemplos não faltam: desde 2005, o Facebook já comprou mais de 90 empresas.Os maiores negócios são frequentemente apresentados na imprensa sob a égide de "novo gigante do setor" e é comum uma onda de entusiasmo invadir os investidores....