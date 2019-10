Além disso, o tráfego de passageiros internacionais no aeroporto Sá Carneiro continua de boa saúde. Entre janeiro e abril de 2019, aumentou 11% em relação ao mesmo período do ano passado.Os níveis de construção e de licenciamentos são outro indicador a que convém estar atento. O número, maior ou menor, de edifícios licenciados ditará a futura oferta de imóveis. Se compararmos os dados dos primeiros sete meses de 2019, fornecidos pelo INE, com o período homólogo, concluímos que o número total de licenciamentos para construções novas de habitação familiar, no Grande Porto, aumentou significativamente (+33%), destacando-se as tipologias T2, T3 e T4. Isto revela uma oportunidade de investimento nas tipologias T0 e T1, se existir pouca oferta nestas categorias.Muita coisa mudou no município do Porto, no último ano, o que nos levou a atualizar a quase totalidade das recomendações que publicámos em dezembro de 2018.No geral, os preços de venda da tipologia T1 cresceram dois dígitos, entre julho de 2018 e de 2019. A freguesia de Paranhos foi a que registou a maior subida (34%), seguida de Ramalde (19%), Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (11%) e Lordelo do Ouro e Massarelos (10%).Apenas a freguesia de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde e a do Bonfim não cresceram. Em contrapartida, esta freguesia registou a maior subida no valor das rendas por metro quadrado (37%), que variaram, no concelho, entre 8,3 e 14 euros. A única freguesia a ver os preços decrescerem foi a de Lordelo do Ouro e Massarelos (-6%).Esta relação entre os preços de venda e de arrendamento é muito linear. Ou seja, tipicamente, o cenário para arrendamento é mais positivo quando há uma descida ou um crescimento mais anímico dos preços de venda, e vice-versa. Se a esta análise associarmos a oferta de imóveis, chegamos a uma boa conclusão sobre o investimento a realizar. Os nossos conselhos sobre investimento estão em linha com estes comportamentos.O preço por metro quadrado para a tipologia T2 oscilou entre 7,50 e 13,30 euros. A freguesia de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde foi a única a merecer uma alteração de conselho. Os preços de arrendamento cresceram 77% e os de venda desceram ligeiramente (-1%).Comportamento inverso teve a freguesia de Paranhos, que viu os preços de arrendamento manterem-se enquanto os de venda cresceram cerca de 30 por cento.Como não há dados de avaliação bancária por freguesia para as várias tipologias, os preços de venda disponibilizados pelo INE são o indicador comparável e levam-nos a concluir que não coincidem com a realidade do mercado. Ou seja, estão subavaliados.Ao compararmos as últimas informações oficiais (dezembro de 2018) com as áreas médias de mercado, concluímos que o valor das rendas por metro quadrado do INE para os T1 é, em média, 31% mais baixo, e dos T2, 19 por cento. Quanto ao valor de venda por metro quadrado, a discrepância é ainda maior (39% e 33% inferior aos valores médios do mercado).Em suma, olhar apenas para os dados do INE pode dar a ideia de que obterá uma rentabilidade maior do que terá na realidade. Por isso, refreie o entusiasmo.No que toca às estimativas de rentabilidades anuais proporcionadas pelo arrendamento da tipologia T1 variaram entre 3,1% (Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde) e 4,9% (Bonfim). As da tipologia T2 oscilaram entre 3% (Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitória) e 4,3% (Ramalde). Relembramos que as rentabilidades abaixo de 3,9% devem ser consideradas um mau investimento, tendo em conta o risco associado.Vários fatores dão a indicação de que os preços das casas vão continuar a subir, pelo menos, nos próximos dois anos (clima económico positivo, baixas taxas de juros, etc.). Contudo, não se esqueça de que o mercado imobiliário para investimento vive de decisões a longo prazo. Acompanhe de perto os preços de venda e renda média por metro quadrado em www.deco.proteste.pt/investe/imobiliário