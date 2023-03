Investir no Japão

Partilhar artigo



Após 10 anos à frente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda passará o testemunho a 8 de abril a Kazuo Ueda. É um académico que trabalhou no Banco do Japão entre 1998 e 2005, mas tem estado fora das decisões monetárias há quase 20 anos. O atual vice-governador era favorito, mas recusou o cargo. Grande arquiteto da política implementada na última década, considerou não ser a pessoa certa para lhe pô...