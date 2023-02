O dólar irá perder gás em 2023?

Em 2022, a apreciação do dólar proporcionou ganhos adicionais aos investidores com investimentos na moeda americana. Veja o que esperar do mercado cambial este ano - e que outras divisas têm potencial.



Rick Wilking/Reuters Deco Proteste 12:30







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante https://www.deco.proteste.pt/investe/investimentos/mercados-moedas



A evolução das divisas é uma importante variável, com impacto na rentabilidade dos investimentos, razão pela qual a Proteste Investe recomenda que a tenha em conta nas suas estratégias. O último ano ficou marcado pela forte valorização do dó... A evolução das divisas é uma importante variável, com impacto na rentabilidade dos investimentos, razão pela qual a Proteste Investe recomenda que a tenha em conta nas suas estratégias. O último ano ficou marcado pela forte valorização do dó... Saber mais deco proteste dólar

O dólar irá perder gás em 2023?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: O dólar irá perder gás em 2023? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar