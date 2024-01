IMF – BCE manteve taxas inalteradas

| China cortou rácio de reservas bancárias

O Banco Central da China (PBoC) anunciou um corte nos rácios de reservas bancárias obrigatórias, numa medida que se estima que possa vir a injetar cerca de 1 bilião de yuans ($140 mM) no sistema bancário da China e enviar um sinal de apoio a uma economia frágil e a mercados bolsistas em queda. O PBoC indicou que pretende implementar um corte de 50 pontos base, o maior dos últimos dois anos, no rácio de reservas obrigatórias (RRR) dos bancos chineses, a partir de 5 de fevereiro. Significa que os bancos podem emprestar mais, com as mesmas reservas. Além disso, no início da última semana, o PBoC decidiu manter as taxas de juro de referência inalteradas, de acordo com o esperado. A decisão surge após o PBoC ter surpreendido os mercados na semana anterior ao manter estável a sua taxa de médio prazo. Apesar de os dados recentes indicarem uma recuperação económica desigual na China e diversas pressões deflacionistas, o PBoC optou por manter as taxas de juro dos empréstimos a 1 ano em 3.45% e a 5 anos (que influencia o preço dos empréstimos à habitação) em 4.20%. A decisão em questão visa evitar pressões adicionais de depreciação sobre o yuan. A preocupação persistente com o yuan leva o mercado a especular que o PBoC poderá apenas retomar cortes nas taxas de referência quando a moeda recuperar.Na última semana, o Usd/Cny desvalorizou até renovar mínimos de 3 semanas nos 7.1430 yuans e quebrar em baixa a linha de tendência ascendente que acompanha. No final da semana, o par apresentou um ligeiro ressalto, tendo regressado para perto dos 7.18 yuans.O Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas de juro de referência inalteradas, o que era esperado. Ficou a saber-se que o Conselho de Política Monetária considera a discussão acerca de cortes nas taxas como "prematura". Em conferência de imprensa, Christine Lagarde, presidente do BCE, reiterou de que as decisões de cada reunião continuam dependentes dos dados divulgados e que é necessário avançar mais no processo de desinflação para o BCE poder estar confiante de que o objetivo será atingido de modo sustentável. Lagarde indicou que a situação no Médio-Oriente e no Mar Vermelho, podem vir a agravar a inflação, mas o tom geral foi muito mais no sentido de se esperar uma descida da inflação em 2024 do que o contrário. Também não houve grande esforço em afastar a perspetiva atual de mercado que continua a atribuir probabilidade elevada de um 1º corte de taxas em abril.Numa outra nota, nos EUA, a economia cresceu mais rapidamente do que o esperado no 4º trimestre., enquanto o PIB cresceu a uma taxa anualizada de 3.3%, após ter avançado a um ritmo de 4.9% no 3º trimestre. Esperava-se um crescimento anualizado de 2%. É de mencionar que no 4º trimestre, os gastos dos consumidores, que representam mais de dois terços da atividade económica dos EUA, cresceram a uma taxa de 2.8%, após +3.1% no 3º trimestre. No ano de 2023, o crescimento da economia dos EUA foi em média de 2.5%.Na semana passada, o Eur/Usd apresentou uma trajetória ligeiramente descendente, renovando mínimos de 6 semanas nos $1.0811 e quebrando em baixa a linha de tendência ascendente que acompanhava. Durante a semana, o par permaneceu principalmente entre os $1.0900 e $1.0800.Na última semana, o preço do petróleo foi apoiado por um crescimento económico dos EUA superior ao esperado, por sinais de que as medidas de apoio da China conseguiram melhorar a procura e pelas preocupações quanto ao conflito presente no Médio Oriente.Na última semana, o petróleo deu continuidade à tendência ascendente que apresentou na semana anterior, quebrando em alta a resistência dos $75/barril e renovando máximos de 30 de novembro nos $77.57/barril.Ao longo da última semana, o preço do ouro permaneceu estável enquanto e já aguarda pela reunião da FED desta semana para obter mais informações sobre o futuro da taxa de juro.O ouro oscilou pouco, após a queda ligeira da semana anterior. Assim, o metal precioso permaneceu a transacionar entre os $2 000 e os $2 050 ao longo da semana.