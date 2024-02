IMF – FED e BoE mantiveram taxas inalteradas

| BoE manteve taxas inalteradas

O Banco de Inglaterra (BoE) manteve as taxas de juro de referência inalteradas no seu máximo de 16 anos nos 5.25%, como era esperado, mas admite que a política monetária agora está em "revisão", o que na prática abre espaço a cortes este ano. Na reunião, 6 membros votaram a favor de manter as taxas inalteradas, dois votaram numa subida e, pela primeira vez desde 2020, um dos membros defendeu um corte de taxas. O governador do BoE, Andrew Bailey, afirmou que a inflação estava "a avançar na direção certa" e o BoE abandonou o aviso anterior de que as taxas poderiam subir novamente. Bailey acrescentou que é ainda demasiadamente cedo para declarar "vitória" e que a descida da inflação para a meta de 2% não será algo rápido porque se espera uma nova aceleração na subida de preços. A libra manteve-se relativamente inalterada, visto que a decisão era esperada, mas há +10pb de cortes descontados do que no início da semana.As expectativas da inflação do Reino Unido, especialmente a curto prazo, diminuíram, de acordo com um inquérito realizado aos britânicos. Assim, as expectativas do inquérito de dezembro apontam para que a inflação recue nos próximos 12 meses para 3.5%, face a 3.9% em novembro e 4.2% nas sondagens de outubro. Além disso, as expectativas entre 5 e 10 anos fixaram-se nos 3.4% em dezembro, igualando o registo de novembro, mas recuando face aos 3.5% de outubro.Na última semana, o Eur/Gbp deu continuidade à tendência apresentada no final da semana anterior, tendo permanecido a transacionar horizontalmente, abaixo da resistência das £0.8550. O par ainda renovou, por momentos, mínimos de agosto de 2023 nas £0.8511.A Reserva Federal dos EUA (FED) decidiu manter as taxas de juro de referência inalteradas nos 5.25% - 5.50%. Em conferência de imprensa após a decisão, Jerome Powell, presidente da FED, num apoio generalizado à força da economia dos EUA, afirmou que as taxas de juro tinham atingido o seu pico e que iriam baixar ao longo dos próximos meses, com a inflação a continuar a cair e uma expetativa de crescimento sustentado do emprego e da economia. Powell acrescentou que a inflação continua a ser demasiado elevada e que não é garantido que continue a recuar de um modo sustentável. Adicionou ainda que os cortes nas taxas não seriam apropriados até haver "maior confiança de que a inflação está a avançar" para o objetivo de 2% do banco central.A Zona Euro registou uma ligeira baixa na inflação em janeiro, o que era esperado, mas as pressões subjacentes permaneceram mais resilientes do que o previsto. Na Zona Euro, segundo a leitura preliminar, a inflação harmonizada de janeiro recuou em termos homólogos para 2.8%, face a 2.9% no mês anterior. Em cadeia, a inflação caiu 0.4%, face à subida de 0.2% em dezembro. A inflação subjacente, recuou para 3.3% face ao período homólogo (3.4% em dezembro), mas acima dos 3.2% esperados pelo mercado. Em cadeia, a inflação subjacente caiu 0.9%, face a +0.5% em dezembro. Os dados podem reforçar a posição do BCE de não cortar as taxas mais cedo, mesmo que já esteja assumido que o próximo passo será uma descida de juros.Durante as primeiras 3 sessões da semana passada, o Eur/Usd desvalorizou ligeiramente, aproximando-se dos $1.0800, até, na quinta-feira, renovar mínimos de dezembro de 2023 nos $1.0778, para posteriormente valorizar para perto dos $1.0900. No entanto, na sexta-feira, o Eur/Usd retornou a perder força após os números do emprego e voltou a transacionar abaixo dos $1.0800.Na última semana, o preço do petróleo desvalorizou de um modo contínuo, dadas enquanto as preocupações com a recuperação económica da China, os dados de um mercado laboral forte dos EUA e perspetivas de um cessar-fogo em Gaza a penalizarem o preço.O petróleo iniciou a semana a renovar máximos de novembro de 2023 nos $79.29. No entanto, nas restantes sessões desvalorizou até encontrar um suporte na linha de tendência ascendente (representada a vermelho) perto dos $72.Até à quinta-feira passada, o preço do ouro subiu ligeiramente, à medida que o dólar recuava. No entanto, na última sessão da semana o ouro caiu em reação aos dados do mercado laboral dos EUA mais fortes que o esperado e que reduziram as expectativas de cortes nas taxas de juro por parte da FED, dando força à moeda norte-americana.O ouro iniciou a semana a valorizar até renovar máximos de quase 1 mês nos $2065/onça, mas, na última sessão da semana, perdeu terreno para perto dos $2 030/onça, permanecendo com o nível dos $2 000/onça como suporte importante.