IMF – Inflação da Zona Euro recuou para 2.4% em novembro

Em outubro, o crescimento mensal dos lucros dos industriais da China abrandou para 2.7%, face ao período homólogo, após uma leitura de 11.9% em setembro e outra de 17.2% em agosto. É de mencionar que os lucros foram apoiados pelas medidas de estímulo recentes de Pequim. No entanto, no acumular dos primeiros 10 meses do ano, os lucros industriais chineses caíram 7.8%, em termos anuais, aliviando após uma queda registada de 9% entre janeiro e setembro. A economia da China tem-se esforçado por conseguir uma forte recuperação após os confinamentos de Covid-19, uma vez que as dificuldades no mercado imobiliário, os riscos de endividamento das administrações locais, o lento crescimento global e as tensões geopolíticas afetaram a dinâmica económica da 2ª maior economia do mundo. É provável que sejam anunciados mais estímulos no futuro.Numa outra nota, o PMI referente ao sector manufatureiro chinês caiu para os 49.4 pontos em novembro, de 49.5 pontos em outubro, permanecendo abaixo da subida para 49.7 pontos esperada pelo mercado, e apontando para o seu valor mais baixo desde junho. Já o PMI do setor Não-Manufatureiro recuou para os 50.2 pontos, face aos 51.1 pontos esperados e à leitura de 50.6 pontos registada no mês de outubro.O Usd/Cny apresentou uma semana de desvalorização ligeira, tendo dado continuidade às perdas que vem a apresentar desde os últimos meses, após ter renovado máximos de dezembro de 2007 perto dos 7.35 yuans. O próximo suporte do par está presente pelos 7.00/10 yuans.De acordo com uma estimativa preliminar, a taxa de inflação da Zona Euro abrandou para 2.4% em termos homólogos em novembro, atingindo assim o valor mais baixo desde julho de 2021 e ficando abaixo da estimativa dos analistas de 2.7% e dos 2.9% registados no mês anterior. Em cadeia, a inflação caiu 0.5%, face à subida de 0.1% registado no mês de outubro. A taxa de inflação subjacente, que exclui os preços voláteis dos produtos alimentares e da energia e é observada pelo BCE para a definição da sua política monetária, também arrefeceu para 3.6 %, marcando o seu valor mais baixo desde abril de 2022 e ficando abaixo das estimativas de 3.9% e dos 4.2% registados no mês anterior. Em cadeia, a inflação subjacente caiu 0.6%, face à subida de 0.2% registada em outubro. O custo da energia caiu 11.5%, em termos homólogos, após uma queda de 11.2% em outubro, e a inflação dos serviços também abrandou para os 4.0%, face aos 4.2% registados no mês anterior.Destaque para Christopher Waller, membro da FED, que afirmou na última semana que está "cada vez mais confiante" de que a taxa de juro atual será adequada para baixar a inflação para o objetivo de 2% e assinalou a possibilidade de baixar a taxa diretora nos próximos meses se a inflação continuar a descer. Estas declarações fizeram o Eur/Usd atingir os $1.10 pela 1ª vez desde 11 de agosto.Na última semana, o Eur/Usd renovou máximos de agosto do ano corrente acima dos $1.1000, tendo posteriormente retornado a recuar para perto dos $1.0900. O par poderá estar a recuperar força para continuar com a valorização que tem apresentado desde finais de setembro.O preço do petróleo passou a semana a valorizar, enquanto aguardava pela reunião da OPEP+, onde o mercado esperava que fossem anunciados mais cortes na produção de petróleo para o ano de 2024.Após iniciar a semana perto do suporte dos $74, o par ressaltou e permaneceu os restantes dias da semana a valorizar, ao ponto de quebrar a resistência dos $78 em alta e se aproximar da próxima resistência presente nos $80.A cotação do ouro valorizou pela terceira semana consecutiva e renovou máximos de maio do ano corrente, após um membro da Reserva Federal ter assinalado a possibilidade de a FED baixar a sua taxa de referência nos próximos meses, caso a inflação continue a descer.Na última semana, o ouro apresentou uma valorização relevante, ao quebrar em alta a resistência dos $2000 /onça e renovar máximos de maio do ano corrente ligeiramente acima dos $2050. A resistência técnica está entre $2050 e $2070/onça.