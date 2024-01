IMF – Inflação dos EUA acima do esperado em dezembro

| China permaneceu em deflação em dezembro

A China permaneceu em deflação pelo terceiro mês consecutivo em dezembro e os preços das fábricas estenderam o seu declínio de mais de um ano, destacando a persistência da deflação na 2ª maior economia do mundo. Assim, em dezembro, a inflação fixou-se nos -0.3%, face ao período homólogo, face à queda de 0.4% esperada e de 0.5% registada em novembro. Em cadeia, a inflação subiu 0.1%, face à subida de 0.2% esperada e ao declínio de 0.5% registado no mês anterior. A inflação média de 2023 da China foi de 0.24%, o que corresponde ao ritmo mais lento de aumento dos preços desde 2009.Também foi divulgado que as exportações da China cresceram a um ritmo mais rápido em dezembro. As exportações cresceram 2.3%, face ao período homólogo, face à subida de 1.7% esperada e de 0.5% registada em novembro. As importações cresceram 0.2% y/y, situando-se abaixo dos 0.3% esperados, mas acima da queda de 0.6% registada no mês anterior. Os sinais de que o comércio mundial está lentamente a recuperar poderão ser um alívio para os políticos chineses que têm, no último ano, implementado medidas para estimular a economia. No entanto, a prolongada crise imobiliária, consumidores cautelosos e desafios geopolíticos poderão apontar para mais um ano turbulento para a China.Após uma queda acentuada no final da semana anterior, o Usd/Cny iniciou a semana a recuperar até ter renovado máximos de quase 1 mês nos 7.1765 yuans. Posteriormente, o par corrigiu em baixa, mas permaneceu acima da linha de tendência ascendente (a vermelho).A inflação dos EUA subiu mais do que o esperado em dezembro, o que poderá atrasar um corte nas taxas de juro por parte da FED. A inflação homóloga foi de 3.4%, face ao período homólogo, quando o mercado esperava 3.2%, face aos 3.1% registados no mês de novembro. Em cadeia, a inflação subiu 0.3%, face aos 0.2% esperados. A inflação subjacente, que excluí bens alimentares e energia, fixou-se em 3.9%, face ao período homólogo, acima dos 3.8% esperados, mas abaixo dos 4% registados em novembro. Em cadeia, a inflação subjacente foi de 0.3% de acordo com o esperado. Com esta leitura, a inflação média dos EUA em 2023 ficou em 4.13%.Numa outra nota, o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, afirmou que a Zona Euro poderá ter entrado em recessão no trimestre passado e que as perspetivas futuras são fracas. De Guindos comentou ser expectável que os efeitos de base dos preços da energia desvaneçam e que as medidas de apoio aos custos relacionados com a energia expirem, conduzindo a uma subida da inflação nos próximos meses. Isabel Schnabel, membro do BCE, também perspetiva o panorama económico no curto prazo como fraco, com as condições financeiras a piorarem mais rapidamente do que o previsto. Ambos reafirmaram que a política do BCE permanece "dependente dos dados". Schnabel espera que a inflação baixe para os 2% até 2025 e considera muito cedo para se discutir cortes de taxas.Na última semana, o Eur/Usd transacionou desde os $1.09, no início da semana, até perto dos $1.10 no final da mesma. Estes níveis poderão ser interpretados como suporte e resistência, respetivamente, para o Eur/Usd.O preço do petróleo subiu na última sexta-feira para máximos de duas semanas após um escalar das tensões no Médio-Oriente ter levado a mais alguns petroleiros a evitarem navegar no Mar Vermelho.O petróleo iniciou a semana com uma correção em baixa até ao suporte dos $70/barril, estabilizando nas seguintes sessões, até apresentar uma valorização significativa na última sessão da semana, ocasião onde renovou máximos de mais de 2 semanas acima dos $75.A cotação do ouro valorizou na última sessão da semana, enquanto um escalar das tensões no Médio-Oriente levou à aquisição do ativo de refúgio e a leitura da inflação do produtor dos EUA antecipou as expectativas de cortes das taxas por parte da FED.O ouro iniciou a semana a desvalorizar sessão após sessão, ao ponto de quebrar em baixa a linha de tendência ascendente que acompanhava. No entanto, na última sessão da semana, o ouro apresentou uma valorização robusta de modo a retornar a transacionar acima dos $2 050/onça.