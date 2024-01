IMF – Lucros industriais da China com ganhos em novembro

| Lucros industriais da China com ganhos em novembro

Os lucros das empresas industriais da China em novembro registaram ganhos significativos, à medida que a indústria transformadora melhorou na sua generalidade, embora a procura fraca tenha continuado a restringir as expectativas de crescimento das empresas, encorajando apelos a um maior apoio na política macroeconómica do governo chinês. Assim, em novembro, os lucros cresceram 29.5%, face ao período homólogo, após o crescimento registado de 2.7% no mês de outubro. É de mencionar que, na globalidade dos primeiros 11 meses de 2023, os lucros das empresas industriais diminuíram 4.4% face ao período homólogo, o que representa uma melhoria face ao declínio de 7.8% registado no período de janeiro a outubro do ano corrente.Numa outra nota, o Banco Central da China (PBoC) afirmou que pretende reforçar os ajustes da sua política macroeconómica para apoiar a economia e promover uma recuperação dos preços, perante os sinais de aumento das pressões deflacionistas. Para tal, a instituição indicou que irá manterá a liquidez razoavelmente ampla e orientar o crescimento medíocre do crédito. Comentou ainda que a economia está a recuperar, mas que continua a enfrentar desafios como a insuficiência da procura e as fracas expectativas sociais. Por fim, adicionou ainda que o atual ambiente externo está a tornar-se mais complexo, enquanto a economia internacional abranda.Na última semana, o Usd/Cny apresentou perdas significativas ao recuar abruptamente para níveis abaixo da linha de tendência ascendente (vermelho) em que transacionava e do suporte anteriormente testado nos 7.1 yuans.Os preços homólogos das casas dos EUA voltaram a subir em outubro, apontando para a continuação da recuperação do mercado imobiliário. Assim, um relatório da Federal Housing Finance Agency (FHFA) mostrou que os preços das casas cresceram 6.3% em termos homólogos, acima dos 6.2% revistos no mês anterior de setembro. O crescimento homólogo dos preços começou a acelerar em junho, após ter diminuído de forma constante desde fevereiro de 2022. Os preços aumentaram moderadamente em 0.3% em cadeia, em outubro, após terem subido 0.7% no mês de setembro.Ademais, de acordo com um relatório da MasterCard, durante a época festiva nos EUA, de 1 de novembro a 24 de dezembro, as vendas a retalho aumentaram 3.1%, enquanto os consumidores realizaram compras de última hora e aproveitaram as promoções. Este crescimento ficou abaixo dos 3.7% previstos em setembro e significativamente abaixo dos 7.6% registados no período homólogo. Fatores como o aumento das taxas de juro e da inflação têm vindo a apresentar um impacto significativo no consumo. As vendas online cresceram 6.3%, abrandando em relação aos 10.6% do ano anterior. Por sua vez, enquanto as vendas de vestuário e em restaurantes aumentaram, as vendas de produtos eletrónicos diminuíram 0.4%. É de mencionar que o relatório abrange as vendas a retalho em lojas físicas e online, excluindo as vendas de automóveis.O Eur/Usd apresentou uma semana de valorização, tendo na mesma ressaltado dos $1.1000 até renovar máximos de julho do ano corrente nos $1.1139. Posteriormente o par retornou a transacionar ligeiramente acima do suporte nos $1.1000.O preço do petróleo caiu ao longo da semana enquanto se observou um alívio do conflito na rota de carregamento do Mar Vermelho, visto diversas empresas de transporte terem afirmado estar prontas para atravessar o trajeto em questão.Na última semana, o petróleo quebrou em alta por momentos a resistência dos $75, tendo posteriormente recuar até aos $71. Este poderá ser encarado como um novo suporte para a matéria-prima.A cotação do ouro renovou máximos de quase 1 mês enquanto beneficiava principalmente do crescimento nas expectativas de que a reserva Federal dos EUA poderá cortar as suas taxas de juro já em março de 2024.O ouro deu continuidade à tendência ascendente que vinha a apresentar, tendo quebrado em alta a resistência dos $2050/onça e permanecido a transacionar acima da mesma durante o remanescente da semana.