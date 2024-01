IMF – Minutas da FED referem manutenção de taxas

| PMIs da China subiram em dezembro

| Minutas da FED referem manutenção de taxas

| Petróleo ressaltou nos $70/barril

| Ouro acompanha linha ascendente

As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.

A atividade industrial da China terá expandido a um ritmo mais rápido em dezembro devido a ganhos na produção e nas novas encomendas. O indicador avançado PMI da indústria subiu de 50.7 pontos em novembro para 50.8 pontos no final de 2023, indiciando a expansão mais rápida em 7 meses e ultrapassando a leitura de 50.4 pontos esperada pelo mercado. A marca dos 50 pontos separa o crescimento da contração. O vasto sector da indústria transformadora ficou sob pressão devido à fraca procura em 2023, com uma recessão imobiliária, fatores geopolíticos e consumidores com pouca procura a pesarem na recuperação pós-pandémica. É de mencionar que a produção das fábricas em dezembro terá aumentado ao ritmo mais rápido desde maio.A atividade do setor dos serviços da China terá expandido ao ritmo mais rápido dos últimos 5 meses, graças a um aumento nos novos negócios. O PMI dos serviços subiu para 52.9 pontos em dezembro, face aos 51.5 pontos registados em novembro, registando o valor mais elevado desde julho. O mercado esperava uma leitura de 51.6 pontos. Ajudadas por novos negócios, que se expandiram à taxa mais rápida desde maio, as empresas atribuíram a melhoria registada ao aumento do número de clientes. A melhoria das condições da procura levou as empresas a aumentar os seus níveis de pessoal de modo a satisfazer as suas necessidades.Na semana passada, o Usd/Cny apresentou uma tendência ascendente, tendo recuperado desde os 7,085 yuans até renovar máximos de 3 semanas nos 7,1708 yuans. Assim, o par retornou a transacionar acima da linha de tendência ascendente (a vermelho).De acordo com as minutas da mais recente reunião da FED, em dezembro, os responsáveis da Reserva Federal iniciaram um debate aprofundado sobre a próxima inversão da política monetária dos EUA, com uma discussão inicial sobre qual o momento certo para suspender a redução do seu balanço. O Presidente da FED, Jerome Powell, referiu que o Banco Central terá provavelmente terminado de aumentar as taxas de juro e que esperava começar a reduzir os custos dos empréstimos até ao final de 2024. Embora as minutas não forneçam pistas diretas sobre quando poderão começar os cortes, refletem uma sensação de que a inflação está a ficar sob controlo e uma preocupação crescente com os riscos que uma política monetária "excessivamente restritiva" pode representar para a economia. No entanto, as minutas também se referem à possibilidade de as taxas de juro se manterem inalteradas durante algum tempo e que a incerteza é, nesta fase, anormalmente elevada.A inflação da Zona Euro subiu, como previsto, no mês de dezembro, apoiando a narrativa do BCE de que é necessário manter as taxas de juro elevadas durante algum tempo. Assim, a inflação da Zona Euro subiu para 2.9% em dezembro, face a 2.4% em novembro, ficando ligeiramente abaixo dos 3% esperados pelo mercado. Esta subida deveu-se principalmente a fatores de natureza técnica, como o fim de subsídios governamentais e os baixos preços da energia, que deixaram de contribuir para os valores de base. A inflação subjacente recuou para os 3.4% y/y, enquanto o mercado esperava uma leitura de 3.5%, após o registo de 3.6% no mês antecedente.Na última semana, o Eur/Usd apresentou uma tendência de queda, tendo recuado desde os $1.1050 até renovar, por momentos, mínimos de 3 semanas nos $1.0875. Após a queda, o par voltou a valorizar para perto dos $1.1000.O preço do petróleo começou a valorizar a meio da semana passada, após a OPEP ter prometido uma maior cooperação e diálogo com a mais abrangente aliança de produtores de petróleo OPEP+. A instituição acrescentou que uma maior cooperação iria beneficiar todos os produtores, consumidores e investidores.O petróleo iniciou a semana a encontrar suporte nos $70/barril, para posteriormente ressaltar do mesmo até ficar próximo dos $74. Estima-se que a próxima resistência se encontre perto dos $75/barril.A cotação do ouro valorizou na última sessão da semana após ter sido divulgado que o PMI do setor dos serviços dos EUA recuou mais do que o esperado em dezembro, o que poderá abrir espaço a cortes de taxas mais cedo.Após uma queda ligeira no início da semana, o ouro permaneceu a transacionar acima da linha de tendência ascendente (vermelho), permanecendo assim a rondar a anterior resistência a $2050/onça.