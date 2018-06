BCP e EDP sustentam bolsa nacional

A contribuir para os ganhos está também o grupo EDP, com a eléctrica a subir 0,15% para 3,405 euros e a EDP Renováveis a crescer 0,06% para 8,095 euros.



O sector do papel continua em destaque, com a Semapa a negociar em máximos históricos (24,10 euros). A Navigator também está a valorizar 0,17% para 5,94 euros. Já a Altri contraria a tendência e desce 0,23% para 8,67 euros.



Do lado oposto, os CTT estão a descer 0,41% para 2,898 euros, depois de ontem terem disparado mais de 4%.

O PSI-20 sobe 0,2% para 5.674,37 pontos, com nove cotadas em alta, sete em queda e duas inalteradas.Entre os restantes mercados bolsistas na Europa a tendência é de ganhos, com os investidores a aguardarem pelo final da reunião da Reserva Federal dos EUA. Prevê-se que seja anunciado mais um aumento de juros no país, mas os investidores estão expectantes com os sinais que serão deixados pelos responsáveis pela política monetária do país. E isto numa semana que ainda será marcada pela reunião do BCE e do Banco do Japão.Na bolsa nacional, o BCP está a subir 0,36% para 0,2755 euros, numa manhã que será marcada pela emissão de dívida de longo prazo de Portugal. O IGCP vai realizar um duplo leilão de dívida, a cinco e 10 anos, tentando captar mil milhões de euros. Será a primeira emissão de Portugal desde a crise italiana e acontece numa altura em que se antecipa que o BCE vai preparar o fim do programa de compra de dívida.