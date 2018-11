aquisição do Eurobank e a promessa de voltar a pagar dividendos.



O PSI-20 começou a sessão desta quinta-feira, 8 de Novembro, com uma valorização de 0,23% para os 5.026,84 pontos, prolongando os ganhos da sessão anterior. A bolsa nacional acompanha assim as bolsas europeias que também estão em alta. Isto num dia em que cinco cotadas apresentam os resultados até Setembro após o fecho da negociação.A Europa segue a valorizar, tal como antecipado pelos analistas dado o desempenho das bolsas norte-americanas após os resultados das intercalares. "A abertura deverá ser positivamente influenciada pelo fecho de Wall Street, que após o fecho europeu de ontem acumulou ganhos próximos de 1%", referiam os analistas do BPI no comentário de abertura. O Stoxx 600, índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, sobe 0,44% para os 368 pontos.A negociação desta quinta-feira deverá ficar também marcada pela decisão da Reserva Federal cujo encontro termina hoje. A Fed deverá manter os juros inalterados, sendo esperada uma subida em Dezembro.Em Lisboa, 11 cotadas seguem em alta, quatro desvalorizam e três mantêm-se para já inalteradas neste início de sessão. A puxar pela bolsa está a Galp Energia, a Altri e o BCP.O Banco Comercial Português já disparou 15% em oito sessões e mantém nesta sessão a tendência ascendente antes de serem divulgados os resultados de Janeiro até Setembro, o que acontece hoje. As acções do banco sobem 0,93% para os 25,08 cêntimos. A recuperação dos títulos está a ser também impulsionada pelaA Galp Energia sobe 0,43% para os 15,065 euros num dia em que o petróleo recupera, após ter passado por um ciclo de oito quedas consecutivas, o que já não acontecia desde 2014. Já a Altri segue a valorizar 0,4% para os 7,47 euros.No início da sessão, o destaque pela negativa vai para a EDP Renováveis que desliza 0,45% para os 7,82 euros.(Notícia actualizada às 8h19)