5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira mais cinco cotadas do PSI-20 vão anunciar os seus resultados dos primeiros nove meses do ano. É dia também de previsões económicas da Comissão Europeia e de decisão de política monetária por parte da Reserva Federal norte-americana.

BCP, EDP, Nos, Sonae Capital e REN apresentam contas

São cinco as cotadas do PSI-20 que esta quinta-feira divulgam os seus resultados dos primeiros nove meses do ano.

A Nos reporta as suas contas antes da abertura da bolsa nacional, pelo que as acções estarão a reagir ao longo do dia. Já o BCP, EDP, REN e Sonae Capital confessam-se ao mercado após o encerramento da negociação na praça lisboeta.





Comissão Europeia actualiza estimativas económicas

A Comissão Europeia (CE) divulga as suas projecções económicas trimestrais. Em Julho passado, em estimativas intercalares, Bruxelas reviu em baixa a previsão de crescimento da Zona Euro para 2018, a projectar um crescimento de 2,1% do PIB (contra os 2,3% estimados em Maio), muito à conta do conflito comercial com os Estados Unidos e das perturbações políticas no bloco europeu.

As previsões económicas divulgadas pela Comissão Europeia para a União Europeia e a Zona Euro referem-se às perspectivas evolutivas de alguns indicadores económicos como por exemplo, o produto interno bruto, a formação bruta de capital fixo em equipamento, o emprego total, o número de desempregados, a inflação, etc. Desde 2013 que as previsões são publicadas na Primavera (Maio), no Outono (Novembro) e no Inverno (Fevereiro) para a totalidade dos Estados-Membros.





Reserva Federal deixa juros inalterados

A Reserva Federal dos Estados Unidos tem reunião de política monetária agendada para esta quinta-feira. E a expectativa dos economistas consultados pela agência Bloomberg é de que o banco central deixe a taxa de juro inalterada num intervalo entre 2% e 2,25%. No encontro anterior, Jerome Powell subiu os juros pela terceira vez este ano.

Recentemente, no Livro Bege, a Fed afirmou que a economia norte-americana está a crescer a um "ritmo modesto a moderado".





Petróleo em queda há oito sessões nos EUA

O petróleo chegou a subir mais de 1,5% na sessão de ontem, depois de ter sido noticiado que a OPEP está a preparar-se para implementar cortes na produção, algo que surgiu como inesperado. Contudo, a perspectiva de que os EUA registem uma produção de petróleo recorde este ano acabou por se sobrepor no sentimento dos investidores.

O barril do Brent negociava ao final do dia em Londres nos 71,85 dólares, próximo de mínimos de Agosto, e em Nova Iorque o WTI caía para 61,52 dólares por barril, elevando para quase 9% a descida em oito dias – sendo também o maior ciclo de quedas do WTI desde 2014.





Novos indicadores económicos em foco

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o índice de custos de construção de habitação nova e o índice de preços de manutenção e reparação regular da habitação, em Setembro.

Nos Estados Unidos, o destaque vai para os números dos pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada [anterior: 214 mil; estimativa: 214 mil].