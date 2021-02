A queda acima de 12% em cinco sessões foi suficiente para a EDP Renováveis destacar-se pela negativa no principal índice europeu. Entre as 600 cotadas do Stoxx600, a segunda maior cotada portuguesa registou o terceiro pior desempenho na semana. Uma farmacêutica liderou as perdas e outra cotada do setor energético registou a segunda maior queda.