Acções da Ryanair aplaudem acordo com pilotos com maior subida em quase um ano

As acções da Ryanair estão a registar uma forte subida na bolsa de Dublin esta quinta-feira, 23 de Agosto, depois de a empresa e os pilotos irlandeses terem chegado a um acordo que deverá pôr fim à longa disputa que tem provocado disrupções no funcionamento da companhia aérea.





Os títulos disparam 6,35% para 13,985 euros, tendo chegado a valorizar um máximo de 6,46% para 14,00 euros durante a manhã, a maior subida intradiária desde 31 de Outubro de 2017, quando as acções chegaram a ganhar 7,94%. Actual cotação é a mais alta desde o início do mês.