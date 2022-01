Ações da Imperial Petroleum disparam mais de 100%. É uma "meme stock"?

A sessão do Nasdaq Composite desta sexta-feira está a assistir a um disparo improvável. A grega Imperial Petroleum, especializada em transporte de produtos petrolíferos, está a disparar mais de 100% em bolsa, depois de um mês em território negativo e de uma IPO (oferta pública incial) fracassada, tendo tombado 66,44% desde a entrada em bolsa.





A empresa duplicou a sua cotação em apenas 24 horas, estando há poucos momentos a escalar 117% para os 2,5174 dólares, quando esta quinta-feira estava cotada em 1,16 dólares. Durante o dia, as ações da companhia grega tocaram os 3,45 dólares, quase triplicando (+197,41%). O volume de negociação mais do que decuplicou esta sexta-feira face à véspera.





O salto no volume de negociação começou ontem com uma subida de 31.204%, quando há dois dias este mesmo volume cresceu apenas 2,76% para 23.293 ações. A companhia de transporte petrolífero lidera os ganhos no Nasdaq Composite. Desde o início do ano, a Imperial Petroleum valorizou "apenas" 20,56%.





Afinal o que aconteceu?





Esta quinta-feira, a Imperial Petroleum submeteu uma alteração ao formulário F-1 A, necessário para cotar nas bolsas dos EUA, ao regulador financeiro norte-americano (na sigla inglesa SEC), sendo de destacar do documento a informação que dá conta da existência de quatro subsidiárias importantes, duas na Libéria e duas nas Ilhas Caimão. Para Eduardo Silva, diretor-geral XTB Portugal, "este fator que foi bem recebido pelos investidores , no entanto não parece justificar uma subida tão agressiva".





O analista avança que "os rumores no mercado são de que poderá estar para ser anunciado um negócio, parceria ou fusão com a Indonesia Energy Corp Ltd".





A empresa já tinha anunciado a exploração de dois novos poços em fevereiro e até ao fim do segundo trimestre deverão adicionar ainda mais um terceiro novo poço, "factor que mostra recursos naturais e financeiros robustos, levando os investidores a querer entrar nesta fase inicial", acrescenta Eduardo Silva.





Os sites da especialidade apontam ainda outra explicação para este movimento da empresa de transporte petrolífero, que incluem a Indonesia Energy Corp, mas que não referem qualquer operação financeira.



Segundo estas plataformas, estamos perante um fenómeno de "simpathy play", isto é de arrasto, já que os investidores apostaram ontem fortemente na Indonesia Energy Corp, impulsionando as ações em 110,36% (corrigido hoje com uma queda de 8,36% para 5,4075 dólares).





Outra explicação para este fenómeno pode ser ainda o facto de se tratar de uma "meme stock", no sentido em que os investidores amadores estejam a destacar nas plataformas sociais, como o Reddit, a aposta nesta acção, impulsionando um investimento em massa não sustentado. Aliás, a própria evolução frenética do volume de negociação – na ordem dos cinco dígitos - é uma premissa para esta causa.



Há momentos, o tecnológico Nasdaq valorizava 0,88% para 13.469,74 pontos, depois de ter aberto a sessão no vermelho, pelo quarto dia consecutivo.