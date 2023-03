Administração da Sonaecom reitera adequação da OPA lançada pela Sonae

Leia Também Pequenos investidores admitem impugnar OPA sobre Sonaecom

Leia Também Arranca hoje a OPA da Sonae sobre a Sonecom: Eis o que deve saber antes de vender as ações

O conselho de administração da Sonaecom reiterou esta segunda-feira que a oferta lançada pela Sonae é "oportuna e as suas condições são adequadas".A posição da administração liderada por Ângelo Paupério (na foto) consta de uma adenda remetida hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na sequência do registo da OPA e da publicação do prospeto da operação.A administração da Sonaecom sublinha que "não se antevêem alterações materiais da situação atual dos trabalhadores, da situação financeira e da dos demais stakeholders, pelo que a presente Oferta (...) é oportuna e as suas condições são adequadas".A Sonae lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a totalidade do capital que não detém da Sonaecom, que decorre até 14 de abril, oferecendo como contrapartida 2,50 euros por ação.O conselho de administração da Sonaecom adverte ainda os acionistas para que tenham em consideração "as possíveis implicações para a liquidez das suas ações que poderão decorrer da Oferta".