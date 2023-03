Sonae garante que vai manter contrapartida na OPA sobre a Sonaecom

O CFO da Sonae rebate as críticas que consideram a contrapartida de 2,5 euros por ação estipulada na OPA da Sonae sobre a Sonaecom e assegurou que o valor não vai mudar. No que toca à possibilidade não alcançar os 90% do capital da Sonaecom, João Dolores frisa que este "é um cenário possível e com o qual vivemos bem".

Sonae garante que preço da OPA sobre a Sonaecom é para manter









