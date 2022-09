Alerta sobre o acionista Fosun atira BCP ao chão. Ações afundam mais de 5% no PSI

As autoridades da China pediram aos maiores bancos e empresas estatais do país para declararem o grau de exposição financeira ao

grupo Fosun, que detém 29% do capital do banco português.

0,1442

6.025,52

O BCP foi o título que mais caiu no principal índice da bolsa de Lisboa, penalizado pela pressão sobre o maior acionista.As ações do BCP afundaram 5,69% paraeuros. O tombo acontece num dia em que o banco liderado por Miguel Maya está em Madrid num "road-show" para se encontrar com investidores, de acordo com informações avançadas pela Bloomberg.Já a REN, empresa em a Fosun detém de forma indireta (através da Fidelidade) 5% do capital, desvalorizou 0,57% para 2,61 euros. As duas empresas estiveram entre as dez cotadas do PSI que fecharam no vermelho. Entre as 15, apenas cinco registaram ganhos na sessão, sendo que o índice tombou 0,91% parapontos.A Greenvolt tombou 2,03% para 9,15 euros por ação e os CTT recuaram 1,92% para 3,32 euros. Já a Galp Energia perdeu 1,17% para 10,60 euros, a acompanhar a desvalorização dos preços do petróleo.No papel, a Altri cedeu 1%, a Navigator 0,32% e a Semapa 0,14%. Corticeira Amorim (-1,78%) e Sonae (-1,12%) fecham o leque de cotadas no vermelho.A contrariar esteve principalmente a Jerónimo Martins, que subiu 1,22% para 23,22 euros. Também a Mota-Engil (+0,66%), a EDP (+0,58%), a EDP Renováveis (+0,28%) e a Nos (+0,27%) valorizaram na sessão.De forma geral, as ações na Europa negociaram em baixa, quebrando o ciclo de três dias de ganhos, penalizadas pela inflação nos Estados Unidos acima do esperado em agosto, que aumentou as perspetivas de que a Reserva Federal norte-americana tenha de subir mais os juros, acelerando o risco de recessão.