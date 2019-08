Alívio das tensões comerciais anima Wall Street

As bolsas norte-americanas abriram em alta, ainda a reagir à diminuição das fricções comerciais entre os EUA e a China, depois de Pequim dizer que não vai responder ao mais recente agravamento de tarifas anunciado pelo chefe da Casa Branca.

O Dow Jones segue a somar 0,45% para 26.480,81 pontos e o Standard & Poor’s 500 avança 0,47% para 2.938,37 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite sobe 0,47%, para 7.010,59 pontos.

Os investidores continuam a reagir com otimismo às notícias vindas da China. Pequim garantiu que não vai responder ao último aumento de tarifas anunciado por Donald Trump, considerando que o escalar da tensão não é benéfico para ninguém. Além disso, o porta-voz do Ministério do Comércio, Gao Feng, disse esperar que o presidente americano ainda desista das tarifas anunciadas na semana passada.

Esta posição assumida pela China foi o suficiente para animar os investidores, numa altura em que a guerra comercial continua a marcar a evolução dos mercados acionistas.





Os três principais índices de Wall Street estão a caminho de fechar a melhor semana desde junho – isto depois de terem estado sob forte pressão durante grande parte do mês, que foi extremamente volátil, devido à escalada das tensões comerciais e receios de uma recessão nos EUA.