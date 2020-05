Altri paga dividendo de 30 cêntimos a partir de 15 de maio

A Altri vai pagar o dividendo de 30 cêntimos por ação a partir do próximo dia 15 de maio, informou a empresa esta segunda-feira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Assim, os títulos da papeleira passam a negociar sem direito ao dividendo a partir do próximo dia 13 de maio, inclusive.





No total, a empresa vai distribuir 61,53 milhões de euros pelos acionistas, relativos aos resultados do ano passado.





Em 2019, a Altri obteve um resultado líquido de 100,8 milhões de euros, menos 48,2% comparativamente com os 194,5 milhões registados em 2018.





As receitas totais da produtora de pasta atingiram no ano passado 753,5 milhões de euros, o que correspondeu a uma redução de 4% face a 2018, tendo as receitas de venda de pasta somado 660 milhões de euros, um recuo de 3%, num ano em que o preço médio de mercado da pasta papeleira registou um decréscimo de 13% face ao preço do ano anterior.

O pagamento do dividendo de 30 cêntimos foi aprovado pelos acionistas da Altri no passado dia 30 de abril, no mesmo dia em que deram luz verde à proposta para que José Pina assuma a presidência executiva da empresa e Alberto Castro ocupe o cargo de presidente do conselho de administração.