Apesar de ganhos ligeiros, S&P 500 encerra em máximo de nove meses

O industrial Dow Jones avançou 0,03% para 33.573,28 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,24% para 4.283,85 pontos, encerrando o dia no valor mais elevado em nove meses. Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 0,36% para 13.276,42 pontos.





Entre os principais movimentos de mercado esteve a Coinbase, que foi processada pela Securities and Exchange Commission (SEC) esta terça-feira, alegando que empresa está a incumprir regras financeiras há anos, tombou 12,09%.

Apple cedeu 0,21%, depois de ter chegado esta segunda-feira a tocar máximos históricos nos 182,95 dólares, sendo que a "gigante tecnológica"

acabou por inverter a tendência após a apresentação do Apple Vision Pro.

Os principais índices europeus terminaram o dia a negociar em terreno positivo, embora com ganhos ligeiros, numa altura em que os investidores se vão retraindo de maiores investimentos e aguardam uma leitura da inflação de maio nos Estados Unidos no dia 13 de junho, bem como uma reunião de política monetária pela Reserva Federal norte-americana a 13 e 14 de junho.É esperado que os dados sobre a subida dos preços mostrem um arrefecimento ligeiro em termos de variação mensal, mas os preços "core" devem permanecer elevados. Relativamente à Fed é largamente esperado que os juros diretores se mantenham inalterados.Já a AMD subiu 5,34%, depois de a Piper Sandler ter revisto em alta o preço-alvo da cotada, ao passo que a"Parece que estamos num padrão de esperar para ver", afirmou Jeff Kilburk, analista da KKM Financial à CNBC, acrescentando que "com a Fed na próxima semana, os investidores estão a fazer uma pausa".