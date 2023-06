Coinbase processada nos EUA pelo supervisor dos mercados financeiros

Leia Também Investidores retiraram 1,5 mil milhões em ethereum da Binance nas últimas 24 horas

CEO Changpeng Zhao (CZ), por alegadas violações relativas a operação sem registo, mistura de ativos próprios e de clientes.

As plataformas cripto estão na mira do supervisor dos mercados financeiros norte-americano. Depois da Binance na segunda-feira , a Securities and Exchange Commission (SEC) processou a Coinbase esta terça-feira no Tribunal Federal de Nova Iorque, alegando que empresa está a incumprir financeiras há anos.O regulador acusa a Coinbase - a maior plataforma cripto dos EUA - de fugir à regulação norte-americana ao permitir que os seus clientes negoceiem "tokens" que não estão registados como ativos financeiros, de acordo com a acusação a que a Bloomberg teve acesso.A par da negociação de "tokens", está também em causa o serviço de "staking". Este produto permite aos clientes usarem os criptoativos para facilitar transações na rede blockchain, recebendo por esse "empréstimo" um retorno.Contactada pela agência, fonte oficial da Coinbase não fez comentários. Em julho do ano passado, já tinha sido noticiado que a Coinbase estava sob investigação da SEC, uma informação confirmada pela própria empresa em março.O processo entregue no Tribunal de Nova Iorque segue-se a 13 acusações da SEC, conhecidas na segunda-feira, contra a concorrente Binance e o fundador e