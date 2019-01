Arábia Saudita protege-se das oscilações da Tesla

A Arábia Saudita quis proteger-se da volatilidade que tem assolado as ações da Tesla. O fundo soberano que estava, segundo Elon Musk, pronto no verão para entrar no capital da empresa para a retirar de bolsa, deu um passo para se proteger do potencial contágio.

Reuters

A Arábia Saudita, através do seu fundo de investimentos, fechou um acordo com o JPMorgan sobre a maior parte da sua posição no capital (4,9%) da Tesla, segundo o Financial Times.

O acordo, firmado no dia 17 de janeiro, já após o fecho do mercado, prevê que apesar de o fundo saudita continuar a deter as ações, fica com uma exposição pequena às oscilações de preços. E isso é válido para a descida dos títulos, mas também para a subida.

Esta decisão surge como mais um recuo na relação entre a Tesla e a Arábia Saudita, depois de no verão Elon Musk ter sugerido que este fundo estaria disponível para garantir o financiamento necessário para retirar a Tesla de bolsa.

Recorde-se que Musk anunciou, em agosto, através da rede social Twitter, que poderia retirar a Tesla de bolsa a 420 dólares por ação. O anúncio foi feito depois de ter sido anunciado que o Fundo Soberano da Arábia Saudita tinha uma posição no valor de dois mil milhões de dólares na empresa, o que equivale a perto de 5%.

Entretanto esta questão, que nunca se concretizou, valeu-lhe um processo por parte do regulador de mercado americano, a SEC, que o obrigou a abandonar o cargo de "chairman" na empresa, além de ter aplicado uma multa de 20 milhões a Musk e 20 milhões à Tesla, acusando o responsável de fraude bolsista.

As ações da empresa seguem a perder 0,43% para 295,77 dólares. Desde o início do ano, os títulos da fabricante de automóveis elétricos acumulam uma queda superior a 11%.