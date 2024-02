Arm já quase triplicou valor em bolsa desde IPO. Fundador do SoftBank soma 3,8 mil milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os resultados da Arm foram aplaudidos pelos investidores, tendo as ações da empresa, que desde o início do ano já disparou mais de 90% em bolsa, reforçado o desempenho desde a sua oferta pública inicial (na sigla inglesa IPO) para uma escalada de 192%.





A empresa entrou na bolsa de Nova Iorque a cotar-se nos 51 dólares, estando atualmente a negociar no patamar dos 148 dólares.





A empresa britânica de semicondutores reportou um aumento de 14% da receita para 824 milhões de dólares, em termos homólogos. Os lucros cresceram 17% para 338 milhões de dólares.





A operação da empresa na China foi responsável por 25% das vendas trimestrais, uma subida face aos 20% contabilizados no trimestre anterior. "A Arm fechou mais um trimestre de receitas recorde", frisou o CEO Rene Haas, no comunicado que acompanha as contas.





Os acionistas foram ainda animados pelo "guidance", que aponta para que a receita da Arm se situe entre os 850 milhões de dólares e os 900 milhões de dólares no trimestre em curso.





Estas contas levaram ainda o património do multimilionário Masayoshi Son a somar aproximadamente 3,8 mil milhões de dólares este ano, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.





O multimilionário de 66 anos é o fundador do SoftBank – que detém 90% da Arm – tendo atualmente uma fortuna avaliada em 15,1 mil milhões de dólares, fazendo parte da elite das 30 pessoas mais ricas do mundo entre a tabela dos maiores 500 multimilionários do globo.