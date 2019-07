A bolsa nacional fechou em alta pela quarta sessão consecutiva, alinhando com os ganhos ligeiros das restantes praças europeias, com as ações do BCP, Sonae e Pharol a impulsionarem o PSI-20.

O índice português fechou a sessão nos 5.263,54 pontos, com nove cotadas em alta, oito em queda e uma inalterada. Na Europa o Stoxx600 avançou 0,37% para 389,18 pontos e em Wall Street o Dow Jones já renovou máximos históricos.



A animar os investidores estão os resultados positivos apresentados pelo Goldman Sachs e pelo JPMorgan, que superaram as previsões dos analistas. Os dados económicos positivos anunciados nos Estados Unidos também estão a mexer com os mercados, já que voltam a baralhar a necessidade da Reserva Federal descer as taxas de juro de forma acelerada para impulsionar a maior economia do mundo.

Entre as cotadas de maior dimensão em Lisboa, o BCP foi o que mais puxou pelo PSI-20. As ações valorizaram 1,16% para 28,89 cêntimos, tendo atingido um novo máximo de maio de 2018. O banco liderado por Miguel Maya conclui a quinta sessão consecutiva de ganhos, sendo que o desempenho desta terça-feira esteve em linha com o setor europeu. Com os bancos de Wall Street a apresentarem números positivos (Goldman e JPMorgan ganham mais de 1%), o Stoxx Banks valoriza 0,73%.