BCP cai mais de 2% e ajuda bolsa a regressar às quedas

O PSI-20 está a cair 0,37% para 4.840,91 pontos, numa altura em que 13 cotadas caem, quatro sobem e uma segue inalterada face à última sessão. A bolsa inverte assim da tendência positiva registada na abertura e acompanha a evolução das congéneres europeias, que também iniciaram o dia em alta e seguem em queda.

Os investidores continuam expectantes em relação à evolução da guerra comercial entre os EUA e a China; nervosos com a crise política em Itália; e, a juntar-se a estes receios está o adensar os protestos em Hong Kong, que já determinaram o cancelamento de todos os voos esta segunda-feira, com as autoridades a defenderem que há sinais de "terrorismo".

Na bolsa nacional, mais uma vez, é o BCP um dos grandes responsáveis pela tendência. As ações do banco liderado por Miguel Maya caem 2,20% para 0,2042 euros, sendo o terceiro banco que mais cai entre os membros do índice europeu para a banca, composto por 47instituições. Apenas o CYBG e o Deutsche Bank recuam mais, com quedas superiores a 2,5%.

O setor financeiro tem sido dos mais fustigados no recente "sell off", muito devido à perspetiva de manutenção de políticas de juros historicamente baixas, o que penaliza as margens dos bancos.



A queda do BCP surge no dia em que foi revelado que o banco poderá ficar com cerca de 10% do capital da Pharol, depois da High Bridge ter entrado em incumprimento.