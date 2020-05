Este novo preço-alvo, menos de metade do anterior, representa um retorno potencial de 21,15%, face ao valor de fecho de ontem de 9 cêntimos por ação. O banco de investimento decidiu manter a recomendação inalterada em "neutral".Na nota, para além da revisão do lucro do primeiro trimestre, os analistas cortaram também os "EPS [earnings per share] no período entre 2020-24 numa média de 53% devido: a menores NII [resultados líquidos através de juros] na compressão das margens, menor lucro com portefólio de obrigações em Portugal e menores taxas de juro na Polónia; menores comissões, penalizadas pela volatilidade do mercado e níveis de atividade menores; e provisões mais elevadas, particularmente entre 2020-21".Até ao momento foram negociadas mais de 59 milhões de ações do banco português, o que já supera a liquidez média diária dos últimos seis meses fixada nos 53 milhões. Quando a nota do CaixaBank BPI tinha sido divulgada pelo Negócios, por volta das 11 horas de Lisboa, tinham sido negociadas pouco mais de 23 milhões de ações. Por esta altura, o setor da banca na Europa cai 2,97%.No início desta semana, o Bank Millennium , instituição financeira polaca detida em 51% pelo Banco Comercial Português, anunciou que obteve um resultado líquido de 18,1 milhões de zlótis (4 milhões de euros) nos primeiro três meses do ano, o que representou uma queda de 89% face ao período homólogo.No acumular do ano, as ações do BCP perderam 56,11% do seu valor, enquanto que o índice de referência PSI-20 desvalorizou 21,78% no mesmo período.