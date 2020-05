Lansdowne Partners, que detém 0,68%.Em 2020, o agregado total de "shorts" no BCP esteve em mínimos de 0,68% em meados de fevereiro e no mês de março, mas foi conhecendo uma subida gradual, à medida que o novo coronavírus derrocava os mercados de ações em todo o mundo.Hoje, as ações do maior banco privado português oscilaram entre um ganho de 3,64% e uma queda de 2,25%. Agora, o BCP perde 0,75% para os 9,27 cêntimos por ação, perto dos mínimos históricos atingidos já este ano abaixo do patamar dos 9 cêntimos.Até ao momento foram negociadas 58,5 milhões de ações do banco português, uma liquidez superior ao normal, quando comparada com a média diária dos últimos seis meses fixada nas 54,3 milhões de ações transacionadas.Esta queda surge em linha com o sentimento do setor da banca na Europa, especialmente prejudicada pela banca espanhola (o IBEX lidera as perdas entre as principais praças europeias). O setor bancário europeu desvaloriza mais de 1%, com o Banco Sabadell entre os piores desempenhos com uma queda perto de 9%.Este ano, as ações do BCP desvalorizaram 54,98%.