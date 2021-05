BCP e EDP Renováveis sobem mais de 1% e dão arranque positivo ao PSI-20

A bolsa nacional abriu a sessão desta segunda-feira, 17 de maio, a valorizar 0,49% para 5.221,10 pontos, com 12 cotadas em alta, quatro em queda e duas inalteradas.





Na Europa, os principais índices também arrancaram a semana com sinal positivo, numa altura em que os investidores já parecem ter afastado os receios em torno do aumento da inflação, estando mais focados nas perspetivas de recuperação da economia global.





Por cá, os ganhos estão a ser impulsionados sobretudo pelo BCP e pela EDP Renováveis. O banco liderado por Miguel Maya avança 1,67% para 15,80 cêntimos, no dia em que vai apresentar os seus resultados relativos ao primeiro trimestre. No mesmo período do ano passado, o BCP registou lucros de 35 milhões de euros, o que traduziu uma quebra de 70% face ao mesmo período do ano anterior.





A EDP Renováveis soma 1,37% para 18,56 euros, enquanto a casa-mãe, a EDP, valoriza 0,37% para 4,577 euros.





A contribuir para a subida do PSI-20 estão ainda as cotadas do retalho, com a Jerónimo Martins a avançar 0,44% para 15,885 euros e a Sonae a ganhar 1,07% para 80,25 cêntimos.