BCP em máximos de março leva PSI-20 ao sexto ganho seguido

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, apresentou uma nova proposta para o pacote de estímulos, avaliada em 916 mil milhões de dólares, à presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, que saudou o progresso nas negociações. Ainda assim, considera que existem partes do plano que são "inaceitáveis".





Em queda esteve a EDP Renováveis, depois de ontem ter renovado máximos históricos quase nos 19 euros por ação. Hoje os títulos da cotada caíram 0,96% para os 18,50 euros. anunciou um novo contrato no México no valor de 240 milhões de euros, que eleva para um recorde de mais de 6 mil milhões de euros o volume total de futuras obras da construtora.Trata-se de um contrato de concessão por 30 anos para a construção, operação, conservação e manutenção da autoestrada Tultepec-AIFA-Piramides.As subidas registaram-se também no setor da pasta e do papel, com a Altri a valorizar 2,96% para os 5,22 euros por ação e a Navigator a subir 0,81% para os 2,494 euros.Em queda esteve a EDP Renováveis, depois de ontem ter renovado máximos históricos quase nos 19 euros por ação. Hoje os títulos da cotada caíram 0,96% para os 18,50 euros.

O índice PSI-20 aproveitou o sentimento positivo vivido no resto da Europa para encabeçar o sexto ganho consecutivo, graças a uma valorização de 0,32% para os 4.774,19 pontos, numa sessão marcada por progressos no Congresso dos Estados Unidos sobre as negociações para novos estímulos.Por cá, o BCP manteve a tendência positiva com um ganho de 1,74% para os 12,87 cêntimos por ação, o que representa um máximo desde março deste ano, mesmo antes de a pandemia se fazer sentir nos mercados financeiros em todo o mundo.A subir esteve também a construtora Mota-Engil (+2,57%), num dia em que