BCP empurra Lisboa para terreno negativo. PSI cai 0,49%

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quarta-feira no vermelho, com o PSI a desvalorizar 0,49% para os 5.842,59 pontos. Das 16 cotadas no principal índice português, onze caíam, quatro mantinham-se inalteradas face à cotação de fecho de terça-feira e apenas uma negociava com ganhos.A comandar as perdas estava o BCP, a cair 1,32% nos primeiros minutos da sessão. O banco português tem sido especialmente fustigado pelo vendaval no setor nos mercados financeiros, provocado pela queda de vários bancos norte-americanos e ainda a instabilidade à volta do Credit Suisse.Com perdas superiores a 1% estão ainda a Greenvolt (-1,21%) e a Altri (-1,16%). De resto, a Jerónimo Martins - a empresa que mais peso tem na bolsa de Lisboa e que mais logo, após o fecho da sessão, apresentará as suas contas de 2022 - cedia 0,94%.Ainda no vermelho, estavam os CTT (-0,71%), Navigator (-0,48%), EDP Renováveis (-0,43%), REN (-0,39%), Corticeira Amorim (-0,31%), EDP (-0,27%) e Nos (-0,14%).A única cotada que no arranque estava a somar ganhos era a Sonae, com um avanço muito tímido, de 0,05%. Mota-Engil, Galp Energia, Ibersol e Semapa mantinham-se inalteradas.