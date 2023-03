Lisboa acompanha ganhos na Europa. BCP brilha e Altri em máximos de dois meses

Dois dias após o resgate do Credit Suisse, que será absorvido pelo UBS, as bolsas europeias respiram de alívio e Lisboa acompanhou o sentimento positivo. O PSI avançou 1,76%, para os 5.871,07 pontos, com 14 cotadas em alta e apenas duas no vermelho.O BCP liderou os ganhos do dia, acompanhando o bom desempenho da banca europeia que valorizou quase 4%. O banco liderado por Miguel Maya subiu 4,24%, para os 0,1966 euros.Outro dos destaques do dia vai para a Altri, que avançou 4,19%, para 4,826 euros, máximo de dois meses. A papeleira beneficiou de uma subida na recomendação por parte da JB Capital.Nota ainda para os ganhos de 3,09% dos CTT, para 3,505 euros, bem como para a Semapa, que valorizou 2,89%, até aos 13,54 euros.Entre os pesos pesados, além do BCP, a Galp ganhou 2,54%, para 10,18 euros, num dia em que os preços do crude seguem a valorizar, e a Jerónimo Martins, que apresenta as contas anuais amanhã, subiu 2,52%, fechando nos 21,18 euros.No setor da eletricidade, a EDP valorizou 0,82%, para 4,803 euros, enquanto a REN subiu 0,79%, até aos 2,56 euros. Já a EDP Renováveis deslizou 0,72%, para 19,93 euros, e a Greenvolt caiu 1,49%, terminando o dia a valer 6,61 euros.