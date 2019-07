BCP leva PSI-20 para o pior ciclo de quedas desde maio

A bolsa nacional fechou a cair pela sexta sessão consecutiva, pressionado sobretudo pelo BCP, que persiste em terreno negativo depois de ter apresentado os resultados do primeiro semestre.

O PSI-20 caiu 0,37% para 5.010,90 pontos, com nove cotadas em queda, oito em alta e uma sem variação. O índice português, que ontem sofreu a maior queda do ano, chegou a transacionar hoje abaixo dos 5.000 pontos, o que representa o nível mais baixo desde o início de junho.

As seis sessões seguidas de queda representam o ciclo negativo mais prolongado desde as primeiras sessões de maio. No mês de julho o PSI-20 desceu 2,46%, reduzindo assim o saldo positivo acumulado no ano para apenas 5,9%.

O BCP desceu 1,83% para 23,12 euros, tendo sofrido a queda mais forte entre as cotadas do PSI-20. O banco renovou mínimos de 1 de abril e continua a ser penalizado pelos resultados do primeiro semestre, que levantaram preocupações junto dos analistas quanto à evolução da margem financeira (diferença entre juros cobrados e pagos), apesar do aumento dos lucros para 169,8 milhões de euros.



As ações do banco liderado por Miguel Maya atingiram máximos do ano este mês, mas caíram fortemente antes e depois da apresentação de resultados. Daí que no acumulado de julho tenha desvalorizado 14,97%, o que representa o desempenho mais negativo entre todas as cotadas do principal índice português.