BCP recupera, mas PSI-20 não escapa ao vermelho

A bolsa nacional abriu esta segunda-feira, 30 de setembro, em baixa. O PSI-20 desce 0,42% para os 4.913,4 pontos com duas cotadas em alta, 13 em baixa e três inalteradas. Apesar desta queda, o saldo mensal continua a ser positivo (0,54%).





Já a EDP Renováveis anunciou ao mercado antes do arranque da sessão que conseguiu fechar um contrato para a venda de energia produzida por um projeto eólico de 100 MW no México. A cotada está a cair 1,91% para os 9,75 euros.



Nas descidas destacam-se ainda os CTT que desvalorizam 2,24% para os 2,01 euros, a Altri que desce 0,91% para os seis euros, a Galp Energia que perde 0,59% para os 13,59 euros e a Jerónimo Martins cede 0,29% para os 15,4 euros.



A travar uma descida mais expressiva do PSI-20 está, além do BCP, a subida das ações da Pharol que valorizam 3,12% para os 11,24 euros.



Na Europa, a tendência é negativa numa altura em que se aguarda a confirmação de que a Organização Mundial do Comércio (OMC) vai dar 'luz verde' aos EUA para impor tarifas sobre a União Europeia por causa dos apoios públicos à francesa Airbus, o que poderá provocar uma retaliação por parte de Bruxelas.



"A intensificação da tensão entre os EUA e a China deverá pesar na abertura e reforçar a relevância de uma decisão da Organização Mundial do Comércio", antecipavam os analistas do BPI no diário de bolsa.



O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, abriu a desvalorizar 0,04% para os 391,64 pontos. Apesar desta queda, este índice acumula um ganho de 3,2% no mês de setembro.



