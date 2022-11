BCP reduz participação na Inapa para 14,962%

O BCP reduziu a participação no capital da Inapa para menos de 15%, de acordo com um comunicado enviado esta quarta-feira pela empresa à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

O banco liderado por Miguel Maya passa assim a deter 14,962%, numa redução ligeira face aos 15,110 % detidos anteriormente. Trata-se de uma redução das ações detidas e inerentes direitos de voto para 78.732.800.

"A Inapa, Investimentos, Participações e Gestão SA recebeu do Banco Comercial Português, S.A., uma comunicação efetuada para cumprimento do disposto no art.º16 do CVM, pela qual esta sociedade notifica a Inapa de redução de participação qualificada dos direitos de voto para um limiar inferior a 15%", pode ler-se no comunicado enviado à CMVM.

"A data em que este limiar foi ultrapassado foi 15 de Novembro de 2022", acrescenta o comunicado.