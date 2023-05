Inapa apresenta lucros de 17,8 milhões em 2022

Leia Também Fundo do Crédito Agrícola compra instalações da Inapa em Madrid

A Inapa faturou 1,2 mil milhões de euros em 2022, mais 25,6% quando comparado com o ano anterior, lê-se no comunicado enviado esta madrugada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O CEO, Diogo Rezende, sublinha na nota que os resultados foram "muito positivos" e que "este desempenho é o corolário da estratégia executada nos últimos anos, marcada por processos estruturais de aquisição e otimização". Destaca ainda que "a margem bruta registou um crescimento de 35% (mais 63 milhões de euros), passando de 18,6% para 20% das vendas".Por sua vez, o EBITDA alcançou os 76,1 milhões de euros, um valor que é quase o triplo dos 30,8 milhões de euros registados em 2021. A dívida líquida consolidada voltou a diminuir 40,7 milhões: em 2022 ficou em 221,1 milhões de euros, em relação aos 261,8 milhões de euros de 2021.No comunicado, o CEO defende que os resultados "reforçam a confiança na estratégia e na capacidade do grupo para enfrentar os desafios que se nos colocam nos próximos anos. Em particular, considerando que foram alcançados num contexto de grande exigência, marcado pelos desafios pós-covid-19, pelo conflito na Ucrânia e pelas limitações à disponibilidade de papel relacionadas com o encerramento ou suspensão de várias fábricas de papel (numa altura em que a procura era superior à oferta)".A nota refere ainda que a Inapa opera em 10 países: Alemanha, França, Espanha, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Áustria, Holanda, Turquia e Angola.