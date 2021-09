BCP segura Bolsa de Lisboa no verde

O BCP continua a liderar os ganhos na Bolsa de Lisboa e, na manhã desta terça-feira, o banco de Miguel Maya ajuda o principal índice português a manter-se positivo. O PSI-20 iniciou a sessão a valorizar uns ténues 0,38%, para os 5471,02 pontos. Das 19 cotadas, nove estavam a subir, cinco estavam negativas e outras cinco mantinham-se inalteradas.O BCP, que arrancou a negociação a rondar os 2%, nos minutos seguintes chegou a bater a marca dos 3%. A instituição está em contactos no mercado para a sua primeira emissão de obrigações sustentáveis, numa operação que deve ficar fechada entre hoje e amanhã e que poderá estar a animar os investidores.Galp Energia, Jerónimo Martins e EDP Renováveis também negoceiam positivas, com ganhos entre os 0,10% e os 1,5%. A casa-mãe EDP era o único peso-pesado que estava no vermelho, a perder 0,09%. Na abertura, a Greenvolt liderava as perdas, a cair 1,15%. Inalteradas seguiam Semapa, Ramada, Novabase e Ibersol.Lisboa está assim em contraciclo com a Europa, com as principais praças europeias a negociar mistas esta manhã, mas com tendência de queda. O índice STX600 estava a cair 0,34%, enquanto o petróleo dispara. O barril de brent, referência para o mercado europeu, atingiu esta manhã os 80 dólares, um máximo de três anos.Nas primeiras horas desta terça-feira, os índices de Espanha e Itália acompanhavam Lisboa e negociavam positivos. Já o francês e o alemão estavam no vermelho, fruto também da incerteza que se vive ainda no pós-eleições da Alemanha. As legislativas de domingo deixaram um resultado em aberto e vários partidos vão agora tentar formar governo até ao Natal.(Notícia atualizada)