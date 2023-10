BCP "segura" bolsa de Lisboa no verde em contraciclo com Europa

apresentou os resultados operacionais dos primeiros nove meses do ano: a produção de eletricidade da

A bolsa de Lisboa acordou esta quarta-feira no verde, em ligeira subida, em contraciclo com as congéneres europeias que já negoceiam a esta hora, como Paris e Amesterdão.O PSI sobe 0,11% para 6.150,97 pontos. Das 16 cotadas, sete estão em alta, seis a cair e três inalteradas — Altri, Ibersol e Sonae.A "segurar" o índice nacional está o BCP que valoriza 0,81% para 0,2874 euros. Seguem-se os CTT e a Semapa a crescer 0,72% para 3,495 euros e 14 euros, respectivamente.Também em terreno positivo está o peso pesado Jerónimo Martins, que avança 0,60% para 20,16 euros.Do lado das quedas lidera a EDP Renováveis que desliza 0,72% para 14,47 euros. Também a casa mãe cai 0,19% para 3,765 euros. Ontem, o grupoA Galp também começou a sessão no vermelho, a desvalorizar 0,14% para 14,66 euros. Ontem,(Notícia em atualizada às 08:26)