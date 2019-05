A vitória sobre o Rio Ave deixou o Benfica a apenas um ponto de vencer o campeonato. Ocupa o primeiro lugar, com 84 pontos, seguido pelo FC Porto, que tem 82 pontos.



Assim, bastará empatar o próximo jogo, que será disputado na Luz contra o Santa Clara, para vencer o campeonato. O FC Porto defronta o Sporting no Estádio do Dragão.



Desde o início do ano as ações da SAD encarnada acumulam uma subida de 74,56%.

A valorização das ações está a ser acompanhada por uma liquidez mais elevada. Esta manhã, já trocaram de mãos perto de 7 mil ações, quando a média diária dos últimos seis meses é de pouco mais de 5.600 ações.A vitória sobre o Rio Ave deixou o Benfica a apenas um ponto de vencer o campeonato. Ocupa o primeiro lugar, com 84 pontos, seguido pelo FC Porto, que tem 82 pontos.Assim, bastará empatar o próximo jogo, que será disputado na Luz contra o Santa Clara, para vencer o campeonato. O FC Porto defronta o Sporting no Estádio do Dragão.Desde o início do ano as ações da SAD encarnada acumulam uma subida de 74,56%.

As ações da SAD do Benfica estão a reagir em alta, esta segunda-feira, 13 de maio, à vitória frente ao Rio Ave, que colocou o clube da Luz a um ponto de vencer o campeonato nacional de futebol, quando falta apenas uma jornada para o final.Os títulos do Benfica estão a valorizar 3,1% para os 2,99 euros por ação, o valor mais elevado desde o final de abril, quando as ações tocaram os 3 euros, depois de uma vitória sobre o Sporting de Braga.