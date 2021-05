“Big tech” voltam a mostrar imunidade à covid

As maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos estão novamente a pairar sobre máximos históricos, depois de terem superado as expectativas do mercado com resultados robustos.

