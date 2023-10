Birkenstock quer angariar 1,58 mil milhões de dólares com entrada em bolsa

(IPO, na sigla em inglês), que poderá levar a icónica marca de sandálias alemã angariar até 1,58 mil milhões de dólares.

Securities and Exchange Commission (SEC) — o supervisor dos mercados de capitais nos EUA — a empresa pretende disponibilizar 32,26 milhões de ações, com um preço unitário entre 44 e 49 dólares.

Fundada há 250 anos, a Birkenstock tornou-se conhecida pelas sandálias confortáveis, mas nem por isso menos luxuosas - a marca fez parcerias com grandes marcas como Dior, Manolo Blahnik e Valentino. Nos Estados Unidos, os sapatos da Birkenstock, feitos com cortiça portuguesa, são vendidos desde 1966.

A entrada em bolsa pode ser a cereja no topo do bolo para a empresa, cujas receitas aumentaram 29% no ano passado, para cerca de 1,2 mil milhões de dólares. O filme Barbie também deu um empurrão e fez aumentar as vendas depois de a protagonista ter aparecido com um par de sandálias cor-de-rosa.

A Birkenstock anunciou esta segunda-feira os termos da sua oferta pública inicialSegundo o prospeto preliminar entregue àNo mesmo documento, a Birkenstock revela que já há três interessados. A Financière Agache manifestou interesse em adquirir 325 milhões de ações, ao passo que o Norges Bank — o fundo soberano da Noruega —, e a Durable Capital Partners manifestaram ambas vontade de adquirir cerca de 300 milhões de ações ao preço definido no IPO.Também a L Catterton,acionista maioritária da empresa desde 2021, também poderá adquirir 325 milhões de ações.A marca, com quase 250 anos de existência, estará a tentar planear o preço da oferta para dia 10 de outubro e começar a negociar no dia 11.A oferta está a ser intermediada pelo Goldman Sachs e o JP Morgan e a empresa deverá negociar na NYSE sob o símbolo de "BIRK".