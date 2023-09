Birkenstock já apresentou pedido para entrar na bolsa dos EUA

A marca de sapatos alemã entrou com um pedido de uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, com o objetivo de integrar a bolsa de Nova Iorque, avançou a empresa em comunicado.A entrada em bolsa poderá conferir à Birkenstock - cujo símbolo será BIRK - um valor de mercado superior a oito mil milhões de dólares, refere a Bloomberg. Pormenores dos termos propostos para a venda de ações serão divulgados mais tarde.

A oferta é intermediada pelo Goldman Sach, JPMorgan e Morgan Stanley e surge mais de dois anos após a empresa L Catterton se ter tornado acionista maioritária, elevando o seu valor para 4,4 mil milhões de dólares.

Fundada há 250 anos, a Birkenstock tornou-se conhecida pelas sandálias confortáveis, mas nem por isso menos luxuosas - a marca fez parcerias com grandes marcas como Dior, Manolo Blahnik e Valentino. Nos Estados Unidos, os sapatos da Birkenstock, feitos com cortiça portuguesa, são vendidos desde 1966.



A entrada em bolsa pode ser a cereja no topo do bolo para a empresa, cujas receitas aumentaram 29% no ano passado, para cerca de 1,2 mil milhões de dólares. O filme Barbie também deu um empurrão e fez aumentar as vendas depois de a protagonista ter aparecido com um par de sandálias cor-de-rosa.